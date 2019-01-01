Старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар попередив, що в травні в захопленому РФ Криму може закінчитися питна вода.

Кримський півострів не може існувати без України, без води його чекає катастрофа, розповів експерт в інтерв'ю Фактам, повідомляє УНІАН.

За словами співрозмовника, Росії треба домовлятися з Україною, купувати українську воду, в кінці-кінців.

"...В травні може закінчитися питна вода. Раніше через Кримський канал перекидалося по 300 кубометрів прісної води в секунду. Зараз Україна цей канал перекрила. Наші правителі говорять: не біда. Будемо брати воду з Кубані або Дону. Побудуємо акведук і пустимо по ньому воду", — зазначив учений.

"Скоро у людей, які живуть на берегах цих річок, будуть великі проблеми з водою. Вона вже солонувата, не встигає очищатися. А ви в Крим збираєтеся її перекачувати?" — поставив питання аналітик.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді, вода надходила на півострів із Дніпра по Північно-Кримському каналу. Після захоплення Криму Україна припинила подачу води на півострів.



