Из-за санкций РФ хочет перевести экспортные варианты сторожевых кораблей с украинских газотурбинных на дизельные двигатели

09:41 22.01.2019 0 комментариев Россия

Новые проекты сторожевых кораблей на базе фрегата "Гепард-3.9" могут быть оборудованы дизельными энергоустановками.

Об этом в интервью изданию FlotProm заявил генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Надеемся, что возможность выпуска турбин у украинских коллег сохранилась… А сейчас Рыбинск осваивает турбины, к тому же новые проекты "Гепардов" проработаны и под дизели", – сказал глава "Ак Барса", отвечая на вопрос о двигателях для новых кораблей, предназначенных на экспорт. 

По словам Мистахова, для экспортного варианта "Гепарда" Зеленодольский судостроительный завод имени Горького (входит в состав корпорации "Ак Барс") может использовать иностранные дизельные двигатели. 

Корабли типа "Гепард" созданы на базе сторожевика проекта 11661, разработчик – Зеленодольское ПКБ. Существуют модификации "Гепард-3.9", "Гепард-5.3" и океанский патрульный корабль "Гепард-5.1".

Проект "Гепард-3.9" предусматривает использование комбинированной дизель-газотурбинной энергоустановки типа CODOG.

До оккупации Крыма газотурбинные двигатели поставляло украинское предприятие "Зоря-Машпроект". 

Легкие фрегаты проекта "Гепард-3.9" водоизмещением около 2200 тонн оснащены ракетно-артиллерийским, противолодочным, минным и противодиверсионным вооружением, а также радиотехническим оборудованием. На борту может базироваться вертолет.


Фрегат проекта "Гепард-3.9" для ВМС Вьетнама
Пресс-служба Зеленодольского завода имени Горького
 



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