Более 2,5 тыс. российских военных в Армении подняты по тревоге в рамках учений с участием авиации и зенитных ракетных систем.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"Более 2,5 тыс. военнослужащих российской базы в Армении выполнили мероприятия при поступлении сигнала тревоги и подготовки техники к экстренному выходу из места постоянной дислокации", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в маневрах задействуют более 500 единиц техники.

Военным предстоит выдвинуться в незнакомые им районы, где они получат учебные задачи. В частности, связисты обязаны будут развернуть подвижные пункты управления и обеспечить работу штаба соединения в поле в условиях сильных помех.

Как отметили в пресс-службе, в большинстве этапов учений задействуют истребительную и армейскую авиацию, а также зенитные ракетные комплексы С-300В и "Бук-М1-2".