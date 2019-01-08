Напередодні п'ятої річниці окупації Криму Російською Федерацією Меджліс кримськотатарського народу звертається до української та міжнародної громадськості із закликом створити міжнародний майданчик для переговорів про ситуацію на півострові.

Про це в понеділок на прес-конференції в Києві заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо ще раз привернути увагу до проблем окупованого Криму і закликаємо українську і міжнародну громадськість продовжити санкції по відношенню до країни-окупанта до повної деокупацію Криму і чинення тиску на російську владу з метою недопущення порушення прав людини. Вимагаємо забезпечити необхідний захист в Криму кримськотатарського народу і українських активістів, а також підтримати ідею створення міжнародного майданчика для переговорів про ситуацію в Криму і відправці туди міжнародної моніторингової групи для оцінки ситуації і фіксації фактів порушення прав людини", - сказала Юксель.

За її словами, прогнози Меджлісу про так зване "майбутнє Криму" після російського вторгнення на півострів стали реальністю - Крим перетворився з туристичної здравниці у військову базу.

"У даний час у Криму кількість російських військових становить майже 100 тисяч осіб. З Криму, як з території військової бази, Росія загрожує не тільки Україні, але і всьому Чорноморському регіону, Центральній та Східній Європі та країнам Близького Сходу", - зазначила член Меджлісу .

Вона підкреслила, що сьогодні в Криму практично щодня фіксуються порушення прав людини, відкриті сотні кримінальних справ, чиниться тиск на українських і кримськотатарських активістів, які не погоджуються з окупацією.

За даними активістки, за п'ять років окупації на півострові убиті 17 осіб, безвісти пропали 19 чоловік. У Криму зафіксовано 80 політв'язнів, не враховуючи 24 українських військовополонених, які перебувають в московському "Лефортово". В результаті кримінального переслідування кримськотатарських і українських активістів 113 дітей залишилися без батьків, яких "влада" вважає терористами і екстремістами. За п'ять років в Криму проведено майже 1000 обшуків, в основному в будинках кримських татар. Триває заборона на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і в'їзд до Криму кримськотатарських активістів. Під забороною й освіта українською мовою, додала Юксель.

Крім того, наголосила вона, за п'ять років Крим повністю зачищений від незалежних ЗМІ і перетворений в зону, де немає свободи слова.

"Після окупації півострів залишили близько 200 міжнародних і українських журналістів, остання заборона на в'їзд до Криму журналістів був введений в листопаді 2018 року", - повідомила Юксель.

Вона вважає, що Росією створюються умови, щоб Крим залишали українські та кримськотатарські активісти, а на противагу насильницькому "видавлюванню" людей зі своїх будинків окупанти заселяють Крим жителями Росії - завезено вже 100 тисяч росіян.

Крім того, зазначила активістка, на даний час в Криму спостерігається справжня екологічна катастрофа.

"Через будівництво траси "Таврида" і зміни інфраструктури півострова кількість зелених насаджень в Криму скоротилося на 70%, на півночі Криму спостерігається засолення грунту і знищення сільського господарства. Справжню екологічну біду пережили жителі міст Армянськ і Красноперекопськ", - підкреслила вона.

Таким чином, вказала Юксель, Крим, за оцінками експертів і правозахисників, за п'ять років перетворився в "сіру зону" і статистика з кожним роком погіршується.

20 лютого 2014 року вважається офіційною датою початку окупації Криму Російською Федерацією.