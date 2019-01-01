На даному етапі військовий шлях повернення Криму не розглядається
|08:41 22.01.2019
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|Крым
Україна наразі розглядає тільки дипломатичний шлях повернення Криму.
Про це на прес-конференції "Напередодні. 5 років окупації Криму" заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Є два шляхи - дипломатичний і військовий. На даному етапі військовий шлях Україною не розглядається, а розглядається дипломатичний шлях, який передбачає використання всього комплексу механізмів, до яких закликає Україну міжнародне співтовариство", - резюмувала член Меджлісу.
20 лютого 2014 року вважається офіційною датою початку окупації Криму Російською Федерацією.
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