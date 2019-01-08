“Українського диверсанта” Панова етапували в Омську область
|08:21 22.01.2019
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|Крым
Незаконно засудженого українця Євгена Панова, звинуваченого російською владою в "підготовці диверсії" в окупованому Криму, етапували у колонію в Омській області.
Про це стало відомо з відповіді російської влади МЗС України, повідомляє "Кримська правозахисна група", передає Укрінформ.
"Родичі Євгена Панова третій місяць не знають, що з ним. УФСВП РФ підтвердило, що незаконно засуджений за «підготовку диверсії» в окупованому Криму громадянин України Євген Панов 6 грудня 2018 року етапований у колонію в Омській області", - пише правозахисний сайт.
Як повідомила мати Панова Віра Котелянець, письмову відповідь від російської служби виконання покарань отримали в Міністерстві закордонних справ України 14 січня 2019 року.
У документі йдеться, що після прибуття Євгена Панова в колонію адміністрацією буде направлено відповідне повідомлення до Посольства України в РФ. На сьогодні таке повідомлення ще не надійшло.
За даними правозахисників, в Омській області знаходиться кілька виправних колоній, і в який саме утримуватимуть українця, поки що не відомо. З проханням уточнити місцезнаходження свого сина Віра Котелянець зверталася також до українського консула в Новосибірську та отримала відповідь, що "її звернення прийняте й обробляється".
Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня засудженого у справі "українських диверсантів" політв'язня Панова етапували в анексований Крим із Москви. У Москві Панов перебував у СІЗО-1 "Матросская тишина", де його відвідав український консул.
Євгена Панова етапували з Сімферопольського СІЗО до Москви 9 жовтня.
25 жовтня Верховний суд Росії залишив у силі вирок політв'язню Євгену Панову, незаконно засудженому в анексованому Криму у "справі диверсантів" до 8 років колонії суворого режиму.
10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила про затримання 7 серпня "організатора терактів" і ліквідацію "агентурної мережі Головного управління розвідки України", одним із яких нібито є громадянин України Панов Євген Олександрович.
Фігурантів справи "кримських диверсантів" Євгена Панова й Андрія Захтея спочатку тримали в московському СІЗО "Лефортово".
Усього в Росії й анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.
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