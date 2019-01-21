Додатково про чергову морську катастрофу в Чорному морі

08:01 22.01.2019 0 комментариев

 Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews  на додаток до попереднього посту в Facebook Andrii Klymenko повідомляє:

1) Lpg Tanker CANDY (IMO: 9005479) прямував з Темрюка, звідки вийшов 20.01.2019 о 10:00 (київський час) до порту ZAHRANI Lebanon. Прибув до району перевалки 21.01.2019 о 08:30, після чого, скоріш за все, відключив передавач АІС. (карта 1).

2) Lpg Tanker MAESTRO (IMO: 8810700) прибув в район перевалки з турецького порту Мармара Ереглі, де є газовий термінал, 14.01.2019 і протягом тижня виконував в районі перевалки малозрозумілі маневри (можливо промивав танки) - карта 2.

При проходженні Босфору указав порт призначення Темрюк. однак пізніше змінив його на To Order (тобто "за призначенням" або "по наказу судновласника").

Ну, і останній звязок передавача АІС було зафіксовано 21.01.19 о 15:03 за київським часом. В тому ж районі, куди вранці прийшов CANDY.

За останніми даними, жертвами події стали 10 осіб, доля ще 10 залишається невідомою.

Вранці 22 січня операцію з порятунку моряків перевели з рятувальної в пошукову, оскільки шансів знайти живих не залишилося.



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