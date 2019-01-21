Додатково про чергову морську катастрофу в Чорному морі
|08:01 22.01.2019
|0 комментариев
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews на додаток до попереднього посту в Facebook Andrii Klymenko повідомляє:
1) Lpg Tanker CANDY (IMO: 9005479) прямував з Темрюка, звідки вийшов 20.01.2019 о 10:00 (київський час) до порту ZAHRANI Lebanon. Прибув до району перевалки 21.01.2019 о 08:30, після чого, скоріш за все, відключив передавач АІС. (карта 1).
2) Lpg Tanker MAESTRO (IMO: 8810700) прибув в район перевалки з турецького порту Мармара Ереглі, де є газовий термінал, 14.01.2019 і протягом тижня виконував в районі перевалки малозрозумілі маневри (можливо промивав танки) - карта 2.
При проходженні Босфору указав порт призначення Темрюк. однак пізніше змінив його на To Order (тобто "за призначенням" або "по наказу судновласника").
Ну, і останній звязок передавача АІС було зафіксовано 21.01.19 о 15:03 за київським часом. В тому ж районі, куди вранці прийшов CANDY.
За останніми даними, жертвами події стали 10 осіб, доля ще 10 залишається невідомою.
Вранці 22 січня операцію з порятунку моряків перевели з рятувальної в пошукову, оскільки шансів знайти живих не залишилося.
Ещё на эту тему:
Про чергову морську катастрофу в Чорному морі. Обидва судна в сирійському санкційному списку США та кримському "чорному списку"
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
В российском порту Темрюк водолазы приступили к устранению пробоин в корпусе буксира «Прибой»
У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)
Пересекая Босфор российский корабль прошел так близко от кораблей НАТО, что экипажи смогли "посмотреть друг другу в глаза" / Фото
С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков
Группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно с украинскими моряками на борту
В Керченском проливе сухогруз с пробоиной выбросило на мель
Херсонец протаранил российское судно «Механик Погодин» / Фото