Про чергову морську катастрофу в Чорному морі. Обидва судна в сирійському санкційному списку США та кримському "чорному списку"

20:11 21.01.2019 0 комментариев

Про чергову морську катастрофу в Чорному морі  ексклюзивна інформація Моніторингової групи "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews.

Повідомляє  на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko:

1. Де? - це НЕ Керченська протока. Це досить далеко від неї. Це Чорне море, нейтральні води. 15 миль на південь, приблизно 28 км. Це широко відома в морському бізнесі нелегальна (неофіційна) але дуже велика рейдова перевалка за межами морських кордонів. Інколи моряки звуть її "Тортуга", в цьому районі на "дикій" перевалці навесні 2017 затонув турецький суховантаж "Герої Арсенала".

2. Хто? - Вибух трапився на 2-х турецьких танкерах-газовозах (Lpg Tanker) - CANDY (IMO: 9005479) (ex VENICE, GREEN ENERGY) та MAESTRO (IMO: 8810700) (ex GREEN LIGHT). Зараз вони під флагом Танзанії, а власник десь на островах. Насправді реальний власник там був глибоко захований,але американці його розкопали - турецька MILENYUM DENIZCILIK GEMI, і на них ніде клейма ставити. З весни 2015 вони в сирійському санкційному списку США та в нашому "чорному списку" - кримському.

3. Що там трапилося? Раз кажуть, що вони стояли борт о борт - могли робити перекачку газу ship to ship. Навіщо? - Не знаю. Це однаково, як сидіти на балоні з пропаном і його підпалювати. Це вкрай небезпечні судна самі по собі.

4. Обидва промишляли незаконним перевезенням газу (Lpg) з окупованої Керчі (див нашу табличку), останнім часом також з Темрюка. Возили його до Сирії та Лівану.

5. Жодного відношення до ситуації в Азовському морі та Керченській протоці це немає. Ці танкери завжди пропускали через Керченську протоку першочергово. Скоріше за все - не дуже легальний бізнес.



Ещё на эту тему:

14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
18:41 18.01.2019
В российском порту Темрюк водолазы приступили к устранению пробоин в корпусе буксира «Прибой»
12:55 25.12.2018
У южного берега Таманского полуострова в Черном море сел на мель теплоход Surov (флаг Монголия)
19:41 13.12.2018
Ливанское судно село на мель в районе Геленджика / Карта, фото, видео
14:15 22.11.2018
Пересекая Босфор российский корабль прошел так близко от кораблей НАТО, что экипажи смогли "посмотреть друг другу в глаза" / Фото
19:49 20.11.2018
С захваченного мигрантами судна Nivin освободили украинских моряков
08:28 20.11.2018
В Черном море буксир "потерял" баржу с рекордным грузом контрабандных сигарет
15:15 19.11.2018
Группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно с украинскими моряками на борту
12:12 17.10.2018
Потерпевшим крушение турецким морякам отказали в допуске в порт Новороссийска
09:09 10.10.2018
В Керченском проливе сухогруз с пробоиной выбросило на мель
17:28 18.09.2018
Херсонец протаранил российское судно «Механик Погодин» / Фото
13:15 08.09.2018
В Керченском проливе спасли 7 человек с затонувшего буксира
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
17:21 21.01.2019
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
15:41 21.01.2019
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
12:41 21.01.2019
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
Все новости страны
Румыния Румыния
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости страны
Турция Турция
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
Все новости страны
Украина Украина
20:31 21.01.2019
В РФ не сообщают, куда этапировали осужденного в оккупированном Крыму Панова
20:01 21.01.2019
Сенцов майже відновив попередню вагу після голодування
19:41 21.01.2019
Мілітаризована зона, немає вільних ЗМІ, примусова депортація - підсумок 5 років окупації Криму
19:21 21.01.2019
ЄС може впровадити санкції проти РФ за утримання українських моряків
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс