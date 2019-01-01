Про чергову морську катастрофу в Чорному морі. Обидва судна в сирійському санкційному списку США та кримському "чорному списку"
|20:11 21.01.2019
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Про чергову морську катастрофу в Чорному морі ексклюзивна інформація Моніторингової групи "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews.
Повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko:
1. Де? - це НЕ Керченська протока. Це досить далеко від неї. Це Чорне море, нейтральні води. 15 миль на південь, приблизно 28 км. Це широко відома в морському бізнесі нелегальна (неофіційна) але дуже велика рейдова перевалка за межами морських кордонів. Інколи моряки звуть її "Тортуга", в цьому районі на "дикій" перевалці навесні 2017 затонув турецький суховантаж "Герої Арсенала".
2. Хто? - Вибух трапився на 2-х турецьких танкерах-газовозах (Lpg Tanker) - CANDY (IMO: 9005479) (ex VENICE, GREEN ENERGY) та MAESTRO (IMO: 8810700) (ex GREEN LIGHT). Зараз вони під флагом Танзанії, а власник десь на островах. Насправді реальний власник там був глибоко захований,але американці його розкопали - турецька MILENYUM DENIZCILIK GEMI, і на них ніде клейма ставити. З весни 2015 вони в сирійському санкційному списку США та в нашому "чорному списку" - кримському.
3. Що там трапилося? Раз кажуть, що вони стояли борт о борт - могли робити перекачку газу ship to ship. Навіщо? - Не знаю. Це однаково, як сидіти на балоні з пропаном і його підпалювати. Це вкрай небезпечні судна самі по собі.
4. Обидва промишляли незаконним перевезенням газу (Lpg) з окупованої Керчі (див нашу табличку), останнім часом також з Темрюка. Возили його до Сирії та Лівану.
5. Жодного відношення до ситуації в Азовському морі та Керченській протоці це немає. Ці танкери завжди пропускали через Керченську протоку першочергово. Скоріше за все - не дуже легальний бізнес.
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