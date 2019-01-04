На танкере «Маэстро» в районе Керченского пролива произошел взрыв во время перевалки нефтепродуктов.

Об этом Крыминформу сообщили в Росморречфлоте. Пожар перекинулся на второй танкер «Канди».

«При передаче топлива с одного танкера на другой у берегов Крыма – 15 миль южнее мыса Такиль со стороны Керчи за пределами территориальных вод – по сообщению с проходящих мимо судов на одном из судов произошел взрыв, разгорелся пожар, который потом перекинулся на второе судно», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, танкер «Маэстро» под флагом Танзании шел в Темрюк, на его борту находились 14 человек – граждане Турции и Индии.

Второй танкер «Канди» также под флагом Танзании. На его борту находились 17 человек – граждане Турции и Индии.

По информации пресс-службы, после взрыва и возгорания судов, моряки начали прыгать в море.

«Люди прыгают за борт. На место направлено аварийно-спасательное судно морской буксир «Спасатель Демидов». Суда, которые находятся рядом, также были направлены на место для оказания оперативной помощи и извлечения людей из воды», – добавили в Росморречфлоте.

Инцидент произошел за пределами территориальных вод, в 15 милях южнее мыса Такиль. На судоходстве в Керченском проливе происшествие не отразилось.