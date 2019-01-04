В РФ не сообщают, куда этапировали осужденного в оккупированном Крыму Панова

20:31 21.01.2019 0 комментариев Крым

Родственники осужденного в Крыму по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова третий месяц не получают информации о его местонахождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Крым.Реалии".

Правозащитники отмечают, что Панова в начале декабря 2018 года этапировали в одну из колоний Омской области России, но до сих пор не известно, в какой конкретно колонии его удерживают.

Мать украинца Вера Котелянец сообщила, что в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России подтвердили, что Евгений Панов 6 декабря 2018 года был этапирован в колонию Омской области. Кроме того, соответствующее письмо получило Министерство иностранных дел Украины 14 января.

"В документе сказано, что по прибытию Панова в колонию администрацией будет направлено соответствующее уведомление в посольство Украины в России. На сегодняшний день такое сообщение еще не поступило. Родные украинца уже третий месяц не знают, где конкретно находится Евгений, что с ним, как он себя чувствует. В Омской области несколько исправительных колоний, поэтому, в какой именно будет содержаться украинец, пока неизвестно", - отмечают правозащитники.

В "Крымской правозащитной группе" сообщили, что мать Панова обратилась к украинскому консулу в Новосибирске (РФ) с просьбой уточнить информацию о местонахождении ее сына и получила ответ, что ее обращение "принято и обрабатывается".

Напомним, ФСБ РФ обвинило Панова в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы". Кроме того, украинца и обвинили в контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза. "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил гражданина Украины Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима.

 



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