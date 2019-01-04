В районе Керченского пролива горят два судна. По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв
|18:27 21.01.2019
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|Крым
Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сказал собеседник агентства.
В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет.
Как сообщил ТАСС в понедельник директор "Крымских морских портов" Алексей Волков, происшествия не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.
В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей.
"Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - сказал собеседник агентства.
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