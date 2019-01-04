За п’ять років окупації Крим перетворився зі здравниці у військову базу та на зону, де немає свободи слова. Окупанти ведуть політику примусової депортації громадян України.

Такі оцінки дала Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».



Наразі 100 тисяч російських військових в Криму. Така мілітаризація загрожує не тільки Україні, а й всьому Чорноморському регіону. Щодня в Криму фіксується порушення прав людини. Порушуються кримінальні справи та здійснюється тиск на кримськотатарських та українських активістів, які не погоджуються з окупацією.



«За п’ять років окупації Крим повністю зачищений від вільних ЗМІ і перетворився на зону, де немає свободи слова. Наразі на півострові залишилося майже 200 журналістів, а іноземні та українські журналісти в’їхати на територію Криму не можуть. До речі, цікава ситуація, що на міжнародних майданчиках, зокрема ОБСЄ, російські журналісти стверджують, що в Криму все гаразд і є можливість для висловлювання своїх думок», - говорить Юксель.



Вона також зауважує, що через зміну інфраструктури кількість зелених насаджень скоротилася на 70%, і в північному Криму у 2018 році відбулося знищення сільського господарства та засолонення ґрунтів.



Справжня біда була в Армянську та Красноперекопську. Там мешканці постраждали від екологічної катастрофи.



«Держава-окупант проводить політику насильницького заміщення населення. За останніми даними, з материка РФ завезли майже 100 тисяч людей. Відбувається прихована депортація. Створюється ситуація, щоб українські та кримськотатарські активісти покидали півострів. Окрім того, найбільший удар репресивної машини попав на кримськотатарську спільноту. Але я не применшую ні в якому разі напади і на українських активістів», - продовжує Юксель.



Вона зазначає, що наразі 113 дітей в Криму без батьків, оскільки проти останніх завели кримінальні справи за тероризм та екстремізм, і вони знаходяться в буцегарнях. За час окупації проведено майже тисячу обшуків. Більша частина обшуків проведена в будинках кримських татар.



Нагадаємо, що 20 січня відзначається День автономної республіки Крим. Окупація та анексія півострова розпочалася 20 лютого 2014 року.