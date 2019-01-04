Мілітаризована зона, немає вільних ЗМІ, примусова депортація - підсумок 5 років окупації Криму

19:41 21.01.2019 0 комментариев Крым

За п’ять років окупації Крим перетворився зі здравниці у військову базу та на зону, де немає свободи слова. Окупанти ведуть політику примусової депортації громадян України.

Такі оцінки дала Гаяна Юксель, член Меджлісу кримськотатарського народу, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Наразі 100 тисяч російських військових в Криму. Така мілітаризація загрожує не тільки Україні, а й всьому Чорноморському регіону. Щодня в Криму фіксується порушення прав людини. Порушуються кримінальні справи та здійснюється тиск на кримськотатарських та українських активістів, які не погоджуються з окупацією.

«За п’ять років окупації Крим повністю зачищений від вільних ЗМІ і перетворився на зону, де немає свободи слова. Наразі на півострові залишилося майже 200 журналістів, а іноземні та українські журналісти в’їхати на територію Криму не можуть. До речі, цікава ситуація, що на міжнародних майданчиках, зокрема ОБСЄ, російські журналісти стверджують, що в Криму все гаразд і є можливість для висловлювання своїх думок», - говорить Юксель.

Вона також зауважує, що через зміну інфраструктури кількість зелених насаджень скоротилася на 70%, і в північному Криму у 2018 році відбулося знищення сільського господарства та засолонення ґрунтів.

Справжня біда була в Армянську та Красноперекопську. Там мешканці постраждали від екологічної катастрофи.

«Держава-окупант проводить політику насильницького заміщення населення. За останніми даними, з материка РФ завезли майже 100 тисяч людей. Відбувається прихована депортація. Створюється ситуація, щоб українські та кримськотатарські активісти покидали півострів. Окрім того, найбільший удар репресивної машини попав на кримськотатарську спільноту. Але я не применшую ні в якому разі напади і на українських активістів», - продовжує Юксель.

Вона зазначає, що наразі 113 дітей в Криму без батьків, оскільки проти останніх завели кримінальні справи за тероризм та екстремізм, і вони знаходяться в буцегарнях. За час окупації проведено майже тисячу обшуків. Більша частина обшуків проведена в будинках кримських татар.

Нагадаємо, що 20 січня відзначається День автономної республіки Крим. Окупація та анексія півострова розпочалася 20 лютого 2014 року.



Ещё на эту тему:

18:52 21.01.2019
Пожар на двух танкерах в районе Керченского пролива произошел во время перевалки нефтепродуктов
18:27 21.01.2019
В районе Керченского пролива горят два судна. По предварительным данным, на одном из них произошел взрыв
18:21 21.01.2019
Україна представила документ щодо перешкод у здійсненні пошуково-рятувальних операцій прилеглих до ТОТ АРК Крим
15:21 21.01.2019
Аэропорт Бельбек оккупанты планируют использовать для пассажирских рейсов в Сирию
15:01 21.01.2019
Два контейнера с сирийскими апельсинами уже едут из Сирии в оккупированный Севастополь
12:21 21.01.2019
Оккупационный режим в Крыму усиливает силовиков дружинниками
10:01 21.01.2019
Оккупанты хотят штрафовать за карты России без аннексированного Крыма и Курил
15:01 18.01.2019
Україна опротестувала в IМО розширення дії російської радіостанції НАВТЕКС на Азовське море
12:21 18.01.2019
В "правительстве" Севастополя опровергли слухи об обысках, но начальника управления уволили
11:01 18.01.2019
Оккупационное "правительство" Севастополя подозревают в попытке преднамеренного банкротства Севморпорта
17:01 17.01.2019
Окупанти Криму порахували, як вони «освоюють гроші РФ»
09:01 17.01.2019
Оккупанты вывели аннексированный Крым в лидеры по количеству убитых дорог
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
18:41 21.01.2019
Парламент Греції визначив дату голосування за угоду з Македонією
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
17:21 21.01.2019
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
15:41 21.01.2019
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
12:41 21.01.2019
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
Все новости страны
Румыния Румыния
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости страны
Турция Турция
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
Все новости страны
Украина Украина
20:31 21.01.2019
В РФ не сообщают, куда этапировали осужденного в оккупированном Крыму Панова
20:01 21.01.2019
Сенцов майже відновив попередню вагу після голодування
19:41 21.01.2019
Мілітаризована зона, немає вільних ЗМІ, примусова депортація - підсумок 5 років окупації Криму
19:21 21.01.2019
ЄС може впровадити санкції проти РФ за утримання українських моряків
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс