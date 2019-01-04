Європейський Союз може розглянути можливість упровадження санкцій стосовно Росії за утримання українських військовополонених моряків, допускає міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен.

"Росія досі утримує 24 українських моряків. Якщо їх не випустять найближчим часом, ЄС доведеться розглянути можливість санкцій проти Росії", - написав глава данського МЗС у Twitter у понеділок, 21 січня, передає Інтерфакс-Україна.

А.Самуельсен також назвав поведінку Росії в Азовському морі неприйнятною.