Родичі українських моряків вилетіли до Страсбурга на сесію ПАРЄ
|19:01 21.01.2019
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|Крым
Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та родичі військовополонених українських моряків, захоплених Росією, вилетіли до Страсбурга на сесію ПАРЄ.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook, передає Главком.
«Мій представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко разом з родичами українських військовополонених моряків, Ольгою Гриценко (сестрою Дениса Гриценка) та Віктором Сорокою (батьком Василя Сороки), вилетів до Страсбурга на зимову сесію ПАРЄ. Ми розповімо усій світовій спільноті про наших хлопців, які перебувають у російському полоні», - написала Денісова.
Омбудсмен зауважила, що на сесії ПАРЄ українська сторона закличе «посилити тиск на РФ, аби там дотримувалися норм міжнародного гуманітарного права».
«Вже завтра наша делегація стане більшою. До Страсбурга прилетить також координатор групи адвокатів Микола Полозов», - додала Денісова.
Як відомо, у Страсбурзі 21-25 січня проходить зимова сесія ПАРЄ.
Родичі полонених українських моряків проведуть прес-конференцію у Страсбурзі.
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