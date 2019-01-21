Голосування у грецькому парламенті щодо угоди про зміну назви Македонії, як очікується, відбудеться у четвер, 24 січня пізно ввечері.

Про це повідомило грецьке видання Ekathimerini, передає Європейська Правда.

Водночас дебати на комітетському рівні щодо цього питання розпочнуться у понеділок після обіду.

Дебати на пленарному рівні, як очікується, стартують в четвер о 10:00 ранку за місцевим часом. Фінальне голосування відбудеться ввечері того ж дня.

Нагадаємо, Македонські депутати вже схвалили угоду. Тепер, щоб угода набула чинності, вона потребує схвалення у парламенті Греції.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

Набуття чинності угоди покладе край одній із найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалась майже три десятиліття тому з проголошенням Македонією незалежності. З 1991 року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.