Українська делегація представила 18 січня ц.р. від імені України документ NCSR 6/22/3 щодо перешкод у здійсненні пошуково-рятувальних операцій у морських районах України, прилеглих до ТОТ АРК Крим та м. Севастополь. Була звернута увага світової морської спільноти до низки порушень з боку РФ основоположних принципів та норм міжнародного морського права у сфері морського пошуку та рятування зокрема, та безпеки мореплавства – в цілому.

16 січня 2019 року у штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО) в Лондоні розпочалась 6-та сесія Підкомітету з навігації, радіозв’язку, пошуку та рятування, у роботі якої беруть участь представники Казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» у складі делегації України.

Під час цього заходу українська делегація представила 18 січня ц.р. від імені України документ NCSR 6/22/3 щодо перешкод у здійсненні пошуково-рятувальних операцій у морських районах України, прилеглих до ТОТ АРК Крим та м. Севастополь. Була звернута увага світової морської спільноти до низки порушень з боку РФ основоположних принципів та норм міжнародного морського права у сфері морського пошуку та рятування зокрема, та безпеки мореплавства – в цілому.

Як було наголошено, внаслідок таких протиправних дій російської сторони акваторія Чорного моря по суті перетворилась у «сіру зону» для міжнародного морського судноплавства.

У цьому контексті делегація України навела деталізовані приклади порушень РФ таких міжнародно-правових інструментів ІМО, як Конвенція з пошуку та рятування 1979 року, Конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, ряду резолюцій, тощо.

Українська сторона закликала всі країни та причетні міжнародні організації утриматись від будь-яких дій, які можуть інтерпретуватися як такі, що визнають односторонні нелегальні дії РФ у Чорному морі, та вжити колективних засобів для протидії агресії Росії у відповідності до загальновизнаних норм міжнародного права.

Крім того, 17 січня ц.р. українська делегація висловила протест Російській Федерації у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

На підставі наведеної аргументації делегація Україна довела, що оголошення навігаційної інформації з безпеки судноплавства мають поширюватися на морські акваторії Азовського моря та Керченської протоки виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ.

Робота Підкомітету триватиме до 25 січня 2019 року. Представники КП «МПРС» продовжують брати активну участь у сесії як на пленарних засіданнях, так й в рамках трьох робочих груп - з пошуку та рятування, навігації, радіозв’язку.