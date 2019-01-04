Расчёты противовоздушной обороны малого ракетного корабля (МРК) Черноморского флота РФ «Орехово-Зуево» во время учений на морском полигоне отразили нападение фронтового бомбардировщика Су-24М.

Об этом сообщила пресс-служба флота страны оккупанта, передает Крым Информ.

«Расчёты противовоздушной обороны ПВО корабля совместно с экипажем самолёта провели условную дуэль с отработкой задач по предназначению. В ходе тренировки Су-24М наносил бомбовый удар по МРК «Орехово-Зуево», экипаж которого отражал нападение», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расчёты ПВО своевременно взяли на сопровождение воздушную цель, отработав отражение бомбового удара. Экипаж бомбардировщика, в свою очередь, выполнил мероприятия по обнаружению, захвату и проведению условного бомбометания.

Тренировка прошла в рамках отработки экипажем МРК «Орехово-Зуево» курса подготовки одиночного корабля на выходе в море с выполнением артиллерийских стрельб по морской цели, имитирующей корабль условного противника, а также по «плавающей мине».

Ранее экипаж корабля успешно выполнил учебную задачу, поставленную на период выхода корабля в море, по нанесению условного ракетного удара по надводной цели с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».