Дивизионы ракетных комплексов ЧФ РФ совершили марш на полигоны и развернули боевые позиции
|17:41 21.01.2019
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|Крым
Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота страны оккупанта совершили марш на полигоны, где развернули и замаскировали позиции.
Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.
«Военнослужащие ракетных дивизионов выполнили комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых совершили марш на полигоны, провели развёртывание комплексов к боевому применению и маскировку огневых позиций», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в учениях участвовали расчеты БРК из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад флота. В учениях были задействованы полигоны, расположенные на аннексированном Крымском полуострове и на кавказском побережье Черного моря.
По данным пресс-службы, учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота РФ. В мероприятии задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.
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