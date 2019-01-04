Дивизионы ракетных комплексов ЧФ РФ совершили марш на полигоны и развернули боевые позиции

17:41 21.01.2019 0 комментариев Крым

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота страны оккупанта совершили марш на полигоны, где развернули и замаскировали позиции.

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«Военнослужащие ракетных дивизионов выполнили комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых совершили марш на полигоны, провели развёртывание комплексов к боевому применению и маскировку огневых позиций», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в учениях участвовали расчеты БРК из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад флота. В учениях были задействованы полигоны, расположенные на аннексированном Крымском полуострове и на кавказском побережье Черного моря.

По данным пресс-службы, учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота РФ. В мероприятии задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.

 



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