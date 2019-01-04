Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
|17:21 21.01.2019
|0 комментариев
|Россия
Кремль негативно оцінює намір ЄС ввести санкції, в тому числі у зв'язку зі "справою Скрипалів".
Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Вона негативна", - заявив прес-секретар, відповідаючи на питання про те, якою була реакція Кремля на це рішення.
Коментуючи питання одного з журналістів про намір Євросоюзу ввести санкції стосовно декількох осіб, серед яких підозрювані у замаху на Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов, Пєсков заявив, що "вони підозрюються безпідставно, ніяких доказів досі не прозвучало".
"Ми всі знаємо набір фотографій, які стали вже відомими, цих двох громадян в Великобританії. Але одночасно є дуже багато фотографій громадян Росії в Великобританії, і вони не є прямим доказом. Більш субстантивних і більш конкретних доказів ми не знаємо, тому негативно ставимося до подібних рішень", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, 21 січня міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили санкції стосовно чотирьох громадян Росії, 5 громадян Сирії та одного сирійського підприємства.
Ещё на эту тему:
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
ВМФ России продолжит заказывать ВРК европейских брендов использующих производство в КНР
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
Санкции махнули «черным крылом»: российские авиастроители остались без импортных композитов
Находящийся под санкциями крымский отель получил миллионную премию от правительства РФ
За участь в анексії Криму NASA відклало візит до США керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна
Посол США в Україні виключила зняття санкцій з Росії