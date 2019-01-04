Кремль негативно оцінює намір ЄС ввести санкції, в тому числі у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Вона негативна", - заявив прес-секретар, відповідаючи на питання про те, якою була реакція Кремля на це рішення.

Коментуючи питання одного з журналістів про намір Євросоюзу ввести санкції стосовно декількох осіб, серед яких підозрювані у замаху на Скрипалів Олександр Петров і Руслан Боширов, Пєсков заявив, що "вони підозрюються безпідставно, ніяких доказів досі не прозвучало".

"Ми всі знаємо набір фотографій, які стали вже відомими, цих двох громадян в Великобританії. Але одночасно є дуже багато фотографій громадян Росії в Великобританії, і вони не є прямим доказом. Більш субстантивних і більш конкретних доказів ми не знаємо, тому негативно ставимося до подібних рішень", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, 21 січня міністри закордонних справ Євросоюзу затвердили санкції стосовно чотирьох громадян Росії, 5 громадян Сирії та одного сирійського підприємства.