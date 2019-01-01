Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда".

Про це сказав прем'єр-міністр РМ Павло Філіп, передає УНН з посиланням на Prime.md.

За словами П. Філіпа, уряд прийняв ряд рішень, які не допустять подібного шахрайства в майбутньому.

"Ми зробили найголовніше, ми стабілізували банківський сектор разом з нашими партнерами, насамперед, з МВФ, ми розробили нові пакети законів, щоб зміцнити Національний банк, і сьогодні я можу з усією відповідальністю сказати вам, що правова база в Молдові і інструменти НБМ не дозволять повторити таке шахрайство в майбутньому", - сказав прем'єр-міністр Павло Філіп.

Він також нагадав, що правоохоронні органи встановили 4 ключових виконавців злочину, серед яких колишній прем'єр-міністр Влада Філат, засуджений до дев'яти років позбавлення волі за пасивну корупцію і В'ячеслав Платон, який був затриманий і екстрадований з Києва в 2016 році.