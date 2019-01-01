Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму

16:41 21.01.2019 0 комментариев Крым

Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США здійснює політ вздовж узбережжя окупованого Криму.

Про це повідомляє  УНН  з посиланням на Український міліарний портал.

"Літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснює політ вздовж узбережжя окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Окрім того здійснюється обліт поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську.

Як повідомляв УНН, літак Міністерства оборони США моніторить ситуацію у Придністров’ї, а на даний момент здійснює обліт в Одеській області вздовж кордону з Молдовою.
 

Нагадаємо, Сполучені Штати планують в майбутні місяці направити в води Арктики корабель ВМС, до якого можуть приєднатися літак базової патрульної авіації P-8 Poseidon і літак-розвідник.



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