Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
|16:41 21.01.2019
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|Крым
Літак радіоелектронної розвідки Військово-повітряних сил США здійснює політ вздовж узбережжя окупованого Криму.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Український міліарний портал.
"Літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США здійснює політ вздовж узбережжя окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Окрім того здійснюється обліт поблизу бази Чорноморського флоту ВМФ Росії у Новоросійську.
Як повідомляв УНН, літак Міністерства оборони США моніторить ситуацію у Придністров’ї, а на даний момент здійснює обліт в Одеській області вздовж кордону з Молдовою.
Нагадаємо, Сполучені Штати планують в майбутні місяці направити в води Арктики корабель ВМС, до якого можуть приєднатися літак базової патрульної авіації P-8 Poseidon і літак-розвідник.
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