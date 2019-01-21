Лідер Придністров’я Вадим Красносельський у майбутньому хоче бачити невизнану республіку незалежною, а пізніше у складі РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Наш шлях в будь-якому випадку – це незалежність Придністров'я. З подальшим входженням до складу РФ", - сказав Красносельський.

В той же час він наголосив, що буде помилкою вважати, що Придністров'я – проти Євросоюзу.

"Ми не проти ЄС, просто кожному своє. ЄС створив систему, яка виключає військові конфлікти на його теренах, і це дуже добре. Лише заради цього я виступатиму за єдність Євросоюзу, якщо мене запитають", - зазначив Красносельський.

Він також розповів, що частка ЄС в експорті Придністров’я складає 36% і це найбільший показник. Частка РФ становить лише 10%.

Однак Росія доплачує пенсії місцевим пенсіонерам, а також дозволяє Придністров'ю відбирати газ з транзитної труби без оплати за нього.

Красносельський вважає, що його республіка "енергетично дуже самодостатня", тому що там проходить газова труба, через яку Росія поставляє паливо на Балкани.

"Ми забезпечуємо транзит газу, і нам Росія платить певну суму грошових коштів у газі, близько $25 млн. Це бізнес. Борги накопичуються на комерційному підприємстві "Молдовагаз". Оскільки це комерція, то нехай власники і розбираються (одним із власників є адміністрація Придністров'я. – ЄП). А коли Придністров'я буде визнано, ми візьмемо цей борг на свої плечі, як визнана держава. Просто зараз – поки ми не суб'єкт міжнародного права – іншої формули не існує", - сказав він.