Парламентська асамблея Ради Європи у четвер проведе дебати зі схваленням резолюції про наслідки морської агресії Росії проти України.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Рішення було затверджене формально, без голосування, оскільки жоден з депутатів не виступив із публічними запереченнями.

До цього рішення про дебати із ухваленням резолюції щодо наслідків відкритої російської агресії проти України ухвалило Бюро (керівний орган) ПАРЄ.

Як повідомлялося, Бюро пом’якшило формулювання і відмовилося від згадок про "зрив мирного процесу" у назві майбутнього рішення асамблеї - документ матиме назву "Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки".

Як оголосила президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є, розгляд питання у форматі "термінових дебатів" відбудеться у четвер у першій половині дня.