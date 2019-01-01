Парламентська асамблея повинна продовжувати політичний діалог з Росією, але організація не є предметом для торгу, щоб не виконувати фінансові зобов'язання.

Про це заявила президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є, відкриваючи у понеділок зимову сесію Асамблеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Ми повинні не забувати, що всі країни-члени повинні дотримуватися своїх зобов'язань, включаючи фінансові. Рада Європи не може бути предметом для торгу», - наголосила президент ПАРЄ, говорячи про ситуацію відносно відсутності російської делегації в Асамблеї.

Паск'є назвала ситуацію, коли РФ відсутня в ПАРЄ, але представлена в інших органах Ради Європи, «контрпродуктивною».

При цьому президент ПАРЄ вкотре виступила за продовження політичного діалогу з Москвою.

«Ми повинні вирішити проблему шляхом чесної і відкритої дискусії, фокусуючись на політичних рішеннях, а не наголошуючи на суперечностях», - вважає Паск'є.

Вона висловила сподівання, що усі політичні групи в ПАРЄ висунуть конкретні пропозиції щодо вирішення ситуації відносно російської делегації.

Слід відзначити, що минулого тижня у Женеві президент ПАРЄ Паск'є зустрічалася із представниками керівництва Держдуми РФ. Спілкування пройшло у закритому форматі.

Росія була позбавлена права голосу в ПАРЄ навесні 2014 року після окупації Криму і початку військових дій на Донбасі. З червня 2017 року РФ припинила платити внески до бюджету Ради Європи.

Російська сторона заявляє, що готова повернутися до виконання фінансових зобов'язань, якщо ПАРЄ ухвалить поправки до регламенту про скасування санкційних норм.

Водночас в Україні заявляють, що санкції щодо делегації Росії в ПАРЄ повинні зберігатися до повного виконання Москвою принципів Ради Європи і відновлення територіальної цілісності України.

За статутом Ради Європи, якщо до червня цього року російська сторона не відновить виконання своїх фінансових зобов'язань, держава може бути позбавлена прав брати участь у статутних органах організації.