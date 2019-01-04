Аэропорт Бельбек оккупанты планируют использовать для пассажирских рейсов в Сирию
|15:21 21.01.2019
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|Крым
Для органиможет быть изации воздушного сообщения между аннексированным Севастополем и Сирией оккупанты планируют использовать аэропорт Бельбек.
Во время встречи российской делегации с сирийским министром транспорта Али Хамудом обсуждался вопрос о запуске прямого авиасообщения между Сирией и оккупированными Севастополем и Крымом, сообщает ForPost.
«Наше взаимодействие будет проявляться и в организации прямого морского сообщения между двумя портами, и в организации авиасообщения - сегодня мы находимся на финальной стадии подготовки к подписанию таких соглашений», - цитировала тогда Али Махмуда пресс-служба оккупационного "правительства" города.
Аэропорт двойного назначения Бельбек, который сейчас реконструируется, должен открыться в 2020 году. На развитие его гражданского сектора заложено 1,762 млрд рублей из федеральной целевой программы. С ним теперь связывают и возможный туристический обмен между Сирией и Россией. Этот вопрос уже обсуждается в Ростуризме
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