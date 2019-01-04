Оккупанты заявили, что первая партия апельсин уже отправилась в аннексированный Севастополь.

Об этом сегодня, 21 января, сообщил ТАСС "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Севастополя Дмитрий Белик, передает ForPost.

«Два контейнера с сирийскими апельсинами уже едут. В ближайшие дни прибудут в Севастополь», - сказал он.

Как рассказал ForPost учредитель торговой сети «Чиполлино» Дмитрий Голиков, сегодня апельсиновый рынок Севастополя "укомплектован" товаром из Турции и Египта, хотя сирийское предложение уже звучало.

«У турецких послабее качество и вкусовое, и визуальное, побледнее они. У Египта немного лучше. Про Сирию пока не понятно: сирийский товар нам предлагали, в том числе - и месяц назад, но цена была такая, что войти на рынок они не смогли. Может быть, с новой логистикой и какими-то договоренностями с этими апельсинами будет по-другому. Если будут цена и качество - конечно, будем рады», - комментирует Дмитрий Голиков.

Предприниматель обратил внимание, что в случае поставок по выгодным для покупателя ценам дистрибьюторы турецких и египетских фруктов так просто рынок уступать не станут, и возможно снижение цен на апельсины в результате конкуренции.



Фрукты отправились в оккупированный Севастополь в рамках соглашения о сотрудничестве между аннексированным городом и провинцией Тартус, которое было подписано 15 января 2019 года.

Через оккупированный Севастополь в Сирию будут отправлять зерно и стройматериалы.

По словам Овсянникова, последние уже загружаются на борт судна. В планах - и пассажирские перевозки.