Эксперты филиала Главгосэкспертизы по оккупированному Крыму выдали положительное заключение по итогам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта первого этапа строительства и реконструкции объектов Северо-Крымского канала.

Об этом сообщает ведомство, передают Примечания.

"Ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала, в отношении проекта которого Главгосэкспертизой России проведен публичный технологический и ценовой аудит, позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение города Армянска, населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов республики Крым, а также обеспечить технической водой промышленные предприятия ПАО "Крымский содовый завод" и ООО "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.



Отмечается, что проектными решениями предусмотрено устройство комплектной насосной станции, повысительной насосной станции, которая позволит компенсировать потерю напора при транспортировке воды на длинную дистанцию, бетонной плотины для поддержания расчетного уровня воды в канале и регулирования стока, грунтовой плотины, обводного трубопровода и напорного трубопровода.



