Главгосэкспертиза страны оккупанта одобрила реконструкцию перекрытого Украиной Северо-Крымского канала
|14:41 21.01.2019
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|Крым
Эксперты филиала Главгосэкспертизы по оккупированному Крыму выдали положительное заключение по итогам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта первого этапа строительства и реконструкции объектов Северо-Крымского канала.
Об этом сообщает ведомство, передают Примечания.
"Ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала, в отношении проекта которого Главгосэкспертизой России проведен публичный технологический и ценовой аудит, позволит снять инфраструктурные ограничения и улучшить водоснабжение города Армянска, населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов республики Крым, а также обеспечить технической водой промышленные предприятия ПАО "Крымский содовый завод" и ООО "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектными решениями предусмотрено устройство комплектной насосной станции, повысительной насосной станции, которая позволит компенсировать потерю напора при транспортировке воды на длинную дистанцию, бетонной плотины для поддержания расчетного уровня воды в канале и регулирования стока, грунтовой плотины, обводного трубопровода и напорного трубопровода.
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