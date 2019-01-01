Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проверят найденную в нейтральных водах Черного моря шлюпку с телом мужчины, предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214".

Об этом сообщил ТАСС в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, 19 января примерно в 15:40 в нейтральных водах Черного моря примерно в 70-100 милях от берега города Туапсе членами экипажа судна NURS обнаружен труп мужчины, находящийся в шлюпке, предположительно принадлежащей теплоходу "Волго-Балт". Шлюпка с находящимся на борту мужчиной была отбуксирована в 415-й район якорной стоянки порта Новороссийск для дальнейшей транспортировки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении СК отметили, что в настоящее время проведен осмотр тела и судна, устанавливается личность мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что, предположительно, в шлюпке обнаружено тело капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214".

Судно типа "Волго-Балт", которое следовало из российского порта Азов и перевозило уголь, затонуло 7 января в 148 км от северо-восточной черноморской провинции Самсун. Судно ходило под флагом Панамы и принадлежало турецкой компании. На борту затонувшего судна находились 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана. Семеро членов экипажа были спасены, еще шестеро погибли.