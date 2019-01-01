В штаб ООС рассказали об обучении десантников на Приазовье / Видео
|14:01 21.01.2019
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|Украина
Десантнно-штурмовые войска провели учения на Приазовье.
Тренировку подразделения десантно-штурмовых войск провели по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, сообщает штаб ООС, передает Gazeta.ua.
Десантников подняли по тревоге на расстоянии 125 км от района, где планировали выполнение боевой задачи.
Сначала переместили разведывательную группу, которая зачистила местность.
В учениях принимали участие минометчики из состава объединенных сил и парашютно-десантная рота.
"Была задача: захватить выгодный рубеж в бою с противником, который прорвал оборону и продвигался вглубь. Подразделение выполнило указанную задачу. Бойцы становили противника, который пытался прорваться в глубину обороны наших войск и в дальнейшем полностью уничтожили врага", - сказал Сергей Наев.
По временным показателям, согласованным действиям и результатам огневого поражения подразделение выполнило задачу на "отлично".
За минувшие сутки на Донбассе был ранен один украинский воин, у боевиков - один погибший и 2 травмированных. Кроме того, враг обстреливал хутор Свободный и окрестности Крымского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
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