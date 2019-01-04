В РФ не могут "сломить" пленного капитана "Бердянска" Романа Мокряка: моряк решился на "шантаж" Кремля
|13:41 21.01.2019
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|Крым
В России украинский капитан "Бердянска" требует от силовиков и правоохранителей освободить весь экипаж, который подчинялся его приказам.
Капитан захваченного судна "Бердянск" Роман Мокряк отказался давать показания в СИЗО РФ, пока весь его экипаж не отпустят, передает "Диалог.UA".
О требовании украинца сообщил его адвокат Илья Новиков.
"Если в России есть претензии к тому, что происходило на борту его корабля, то эти вопросы нужно адресовать ему, а его экипаж подчинялся его приказам, в любом случае должны отпустить. Пока его экипаж не будет отпущен, никаких разговоров, никаких показаний он давать не будет", - изложил позицию моряка правозащитник.
Также отмечается, что Роман ни на один вопрос следователей не отвечает, кроме имени, возраста и звания, пользуясь своим правом хранить молчание согласно Женевской конвенции.
"Он намерен требовать освобождения своих подчиненных - моряков с его корабля, задержанных вместе с ним - и только после этого будет отвечать на вопросы следствия. А в российских следственных установка - вести дело как дело организованной группы", - пояснил Новиков.
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