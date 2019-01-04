В РФ не могут "сломить" пленного капитана "Бердянска" Романа Мокряка: моряк решился на "шантаж" Кремля

13:41 21.01.2019 0 комментариев Крым

В России украинский капитан "Бердянска" требует от силовиков и правоохранителей освободить весь экипаж, который подчинялся его приказам.

Капитан захваченного судна "Бердянск" Роман Мокряк отказался давать показания в СИЗО РФ, пока весь его экипаж не отпустят, передает "Диалог.UA".

О требовании украинца сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Если в России есть претензии к тому, что происходило на борту его корабля, то эти вопросы нужно адресовать ему, а его экипаж подчинялся его приказам, в любом случае должны отпустить. Пока его экипаж не будет отпущен, никаких разговоров, никаких показаний он давать не будет", - изложил позицию моряка правозащитник.

Также отмечается, что Роман ни на один вопрос следователей не отвечает, кроме имени, возраста и звания, пользуясь своим правом хранить молчание согласно Женевской конвенции.

"Он намерен требовать освобождения своих подчиненных - моряков с его корабля, задержанных вместе с ним - и только после этого будет отвечать на вопросы следствия. А в российских следственных установка - вести дело как дело организованной группы", - пояснил Новиков.

 



Ещё на эту тему:

21:01 19.01.2019
Блокада Керченської протоки критично знизила кількість суден що йдуть до Маріуполя і Бердянська
20:41 18.01.2019
Клімкін прокоментував допуск в Керченську протоку фахівців з Франції та Німеччини
20:21 18.01.2019
Хронологія кризи в Азовському морі: Думка про свободу судноплавства в Керченській протоці
19:41 18.01.2019
В одного з українських моряків у Москві не відновлюється поранена рука
19:21 18.01.2019
Вся логіка міжнародного тиску зосереджена на звільненні захоплених моряків
19:01 18.01.2019
Украинские военные задержали шпиона, чью "работу" курировали из оккупированного Крыма
18:21 18.01.2019
У ЄС обговорять нові санкції проти Росії через акт агресії в районі Керченської протоки
16:21 18.01.2019
Адвокати полонених українських моряків оскаржили рішення продовження арешту
15:41 18.01.2019
"Керченська протока нині вільна - це те, що кажуть усі причетні" - голова МЗС Німеччини
14:31 18.01.2019
Путін погодився допустити в Керченську протоку фахівців з Франції і Німеччини
12:41 18.01.2019
Оккупанты провели электронные пуски «Калибров» в Черном море
08:01 18.01.2019
Україна звернулася до ООН через недотримання Росією прав військовополонених моряків
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
17:21 21.01.2019
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
15:41 21.01.2019
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
12:41 21.01.2019
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
Все новости страны
Румыния Румыния
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости страны
Турция Турция
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
Все новости страны
Украина Украина
16:41 21.01.2019
Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
16:01 21.01.2019
ПАРЕ пом’якшило формулювання рішення асамблеї щодо ситуації в Азовському морі
15:21 21.01.2019
Аэропорт Бельбек оккупанты планируют использовать для пассажирских рейсов в Сирию
15:01 21.01.2019
Два контейнера с сирийскими апельсинами уже едут из Сирии в оккупированный Севастополь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс