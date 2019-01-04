В России украинский капитан "Бердянска" требует от силовиков и правоохранителей освободить весь экипаж, который подчинялся его приказам.

Капитан захваченного судна "Бердянск" Роман Мокряк отказался давать показания в СИЗО РФ, пока весь его экипаж не отпустят, передает "Диалог.UA".

О требовании украинца сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Если в России есть претензии к тому, что происходило на борту его корабля, то эти вопросы нужно адресовать ему, а его экипаж подчинялся его приказам, в любом случае должны отпустить. Пока его экипаж не будет отпущен, никаких разговоров, никаких показаний он давать не будет", - изложил позицию моряка правозащитник.

Также отмечается, что Роман ни на один вопрос следователей не отвечает, кроме имени, возраста и звания, пользуясь своим правом хранить молчание согласно Женевской конвенции.

"Он намерен требовать освобождения своих подчиненных - моряков с его корабля, задержанных вместе с ним - и только после этого будет отвечать на вопросы следствия. А в российских следственных установка - вести дело как дело организованной группы", - пояснил Новиков.