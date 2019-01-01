Від початку війни на Донбасі щонайменше 11 російських генералів керували "військами" угруповань ДНР і ЛНР.

Це ті, чиї дані вже встановила українська розвідка. Частина з них – фігуранти кримінальних справ в Україні. Цю інформацію прокуратура вже передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Про це повідомляють "Донбас.Реалії", передає Gazeta.ua.

"Усі факти, які стосуються злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, ретельно фіксуються і збираються до спеціальних томів. На сьогоднішній день у нас таких близько 50", – розповів спікер Генпрокуратури України Андрій Лисенко.

Про підозри повідомили голові Міноборони Російської Федерації Сергію Шойгу і начальнику Генштабу Росії Валерію Герасимову.

"Доказами провини високопосадовців РФ є не лише поставки озброєнь і боєприпасів, це є накази, тобто документи, якими вони віддають накази на здійснення цих злочинів", – додав Лисенко.

Також у злочинах проти України підозрюють російських генералів, які перебували на "керівних посадах військових" угруповань бойовиків, перебуваючи на окупованій частині Донбасу. Очолювали так звані "перший і другий армійські корпуси" та їхні "підрозділи".

"За нашими підрахунками, за весь цей час на території України безпосередньо у бойових діях у керівництві російським угрупованням брали участь понад 5 тисяч російських військовослужбовців-офіцерів. Встановлено, що 2018-го підлягало до ротації 840 офіцерів Збройних сил РФ, які перебували на командних посадах у "першому і другому армійських корпусах", – сказав спікер головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.