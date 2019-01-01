У Парламентській асамблеї Ради Європи виступлять родичі українських моряків, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомив представник української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, спілкуючись із журналістами, передає Gazeta.ua.

"У середу відбудеться захід - Україна привезе рідних полонених моряків, які розкажуть, що сталося з їхніми рідними, де вони перебувають. Тут відбудеться їхня прес-конференція", - сказав Гончаренко.

Головним завданням українців зимової сесії він назвав термінові дебати щодо агресії Росії в Чорноморському регіоні та захоплення українських військових моряків.

"Ці дебати відбудуться у четвер зранку... Завершитися ці дебати мають ухваленням резолюції, яка має бути підготовлена до четверга, у четвер розглянута та затверджена. Наше завдання зараз досягти якомога сильнішої резолюції... У Раду Європи також входить Європейський суд із прав людини, у якому, врешті-решт, буде продовжуватися розгляд [російської агресії] щодо українських моряків", - наголосив Гончаренко.

25 листопада російські силовики під прапором РФ атакували 3 українські катери в Азовському морі та застосували зброю. 6 українських військових отримали поранення. Після атаки спецназ ФСБ захопив українські катери "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" разом із особовим складом. Усіх 24 моряків арештували і перевезли до Москви. Вони визнали себе військовополоненими.