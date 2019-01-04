Оккупационная власть в Крыму создала в Джанкое и Сакском районе «народные дружины», расширив деятельность так называемых общественных организаций правоохранительной направленности, призванных участвовать в охране общественного порядка, а также обеспечивать безопасность граждан на улицах и во дворах.

Об этом сообщает Флот - 2017 со ссылкой на пресс-службу так называемого МВД Крыма.

На прошлой неделе в так называемом МВД по оккупированному Крыму состоялось вручение свидетельств о регистрации двум общественным объединениям, внесенным в так называемый региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности оккупированного Крыма.

Одна из организаций - «Вымпел» - будет осуществлять деятельность в городе Джанкое, вторая - «Народная дружина Ивановского сельского поселения» - в одноименном поселке Сакского района оккупированного Крыма.

Согласно уставу «организаций», так называемые дружинники будут принимать участие в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, оказывая помощь стражам порядка как в практических вопросах борьбы с правонарушениями, так и в решении организационных проблем при несении службы на улицах и во дворах. На момент регистрации в состав «Вымпела» входит 6 человек, в Народную дружину Ивановского сельского поселения записалось 5 мужчин. При этом, как ожидают руководители этих объединений, в ближайшее время ряды дружинников существенно расширятся.

Так называемый начальник отдела охраны общественного порядка УОООП МВД по оккупированному Крыму Андрей Мануйленко отметил, что «органами внутренних дел» проводится системная работа, направленная на привлечение граждан к участию в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, причем, как индивидуально, так и коллективно — в составе общественной организации.

В ближайшее время члены «добровольных народных дружин» пройдут специальный инструктаж по действиям в условиях, связанных с применением физической силы.