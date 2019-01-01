Туреччина готова взяти відповідальність за безпеку в сирійському Манбіджі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.

У ході розмови Ердоган і Трамп погодилися прийняти спільні заходи для очищення залишків ІД в Сирії і запобігання відродження цього угруповання.

Лідери двох країн обговорили події в Сирії, а також двосторонні відносини.

"Трамп відзначив важливість перемоги над терористичними угрупованнями, які залишаються в Сирії", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав президента США Дональда Трампа уповільнити виведення військ з Сирії, поки джихадисти не будуть остаточно переможені.

Також РБК-Україна писало, що турецька сторона створить зону безпеки в Сирії за пропозицією президента США Дональда Трампа.

Крім того, Трамп пригрозив Туреччині розоренням, якщо вона буде атакувати курдів в Сирії. Він також підкреслив, що і курди не повинні провокувати Анкару, і запропонував створити буферну зону на 20 миль.