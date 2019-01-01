У ПАРЄ на ранок 24 січня заплановані термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі

11:41 21.01.2019 0 комментариев Крым

Термінові дебати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться 24 січня зранку у Страсбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва у Twitter.

За його словами, термінові дебати в ПАРЄ з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться в четвер зранку у Страсбурзі.

Зазначимо, у Страсбурзі у понеділок, 21 січня, стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

ПАРЄ планує провести дебати та проголосувати резолюції щодо діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів.

Підкреслимо, що на 24 січня заплановані дебати: "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці".

Державна Дума РФ 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році. Так, Росія не відновлюватиме сплату внесків до бюджету Ради Європи.



Ещё на эту тему:

16:01 21.01.2019
ПАРЕ пом’якшило формулювання рішення асамблеї щодо ситуації в Азовському морі
13:01 21.01.2019
У Парламентській асамблеї Ради Європи виступлять родичі українських моряків, які перебувають у російському полоні
10:21 21.01.2019
У Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ
13:13 17.12.2018
В РФ не планують повертатись у ПАРЄ, "доки там не одумаються"
16:57 14.12.2018
ПАРЄ може ухвалити у січні рішення щодо агресії Росії у Чорному та Азовському морях
13:15 11.12.2018
В ПАСЕ ограничили объем санкций, которые могут быть наложены на россиян, но особых поводов для беспокойства нет
14:38 23.11.2018
Керівний орган ПАРЄ відмовився від всіх правок про "прощення" Росії, крім однієї
11:29 07.11.2018
В Європі десятки політиків закликали Меркель відмовитися від "Північного потоку-2"
10:50 30.10.2018
После провала в ПАСЕ Россия решила взяться за Комитет министров Совета Европы (СЕ)
17:23 11.10.2018
Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы
20:30 10.10.2018
ПАСЕ готова наказывать Россию за неплатежи в бюджет Совета Европы
21:43 09.10.2018
ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
17:21 21.01.2019
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
15:41 21.01.2019
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
12:41 21.01.2019
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
Все новости страны
Румыния Румыния
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости страны
Турция Турция
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
Все новости страны
Украина Украина
16:41 21.01.2019
Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
16:01 21.01.2019
ПАРЕ пом’якшило формулювання рішення асамблеї щодо ситуації в Азовському морі
15:21 21.01.2019
Аэропорт Бельбек оккупанты планируют использовать для пассажирских рейсов в Сирию
15:01 21.01.2019
Два контейнера с сирийскими апельсинами уже едут из Сирии в оккупированный Севастополь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс