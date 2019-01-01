У ПАРЄ на ранок 24 січня заплановані термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі
|11:41 21.01.2019
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|Крым
Термінові дебати в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться 24 січня зранку у Страсбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва у Twitter.
За його словами, термінові дебати в ПАРЄ з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться в четвер зранку у Страсбурзі.
Зазначимо, у Страсбурзі у понеділок, 21 січня, стартує зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
ПАРЄ планує провести дебати та проголосувати резолюції щодо діяльності ЗМІ в умовах дезінформації та пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів.
Підкреслимо, що на 24 січня заплановані дебати: "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці".
Державна Дума РФ 17 січня прийняла рішення не направляти російську делегацію у Парламентську асамблею Ради Європи в 2019 році. Так, Росія не відновлюватиме сплату внесків до бюджету Ради Європи.
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