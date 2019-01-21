Россия хочет территории вдоль Азовского моря - экс-заместитель генсека НАТО

11:21 21.01.2019 0 комментариев Украина

Украину потенциально горячая точка. Очевидно, что Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы.

"По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум - привести к власти покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь" - такое мнение высказал "Апострофу" бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу.

"Это означает, что Украину может ожидать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе" - отметил он.

"Думаю, прямое столкновение возможно. Хотя, может, это и не очень вероятно, ведь россияне могут достичь многих своих целей более запутанными формами агрессии: кибератаками, дезинформацией, разжиганием сепаратизма, коррупцией и другими средствами создания нестабильности в Украине. Однако надо быть готовым и к новой прямой военной атаке - или опять в Азовском море, или чтобы захватить территории вдоль побережья Азовского моря." - сказал Вершбоу.

"Я поддерживаю усилия США и других стран с целью помочь Украине, включая предоставление военной помощи, чтобы попытаться сдержать прямую российскую агрессию. В то же время также, чтобы помочь Украине защититься от кибернетических и гибридных угроз." - заключил  бывший заместитель генерального секретаря НАТО.



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