Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми

11:01 21.01.2019 0 комментариев Грузия

Эсминец Военно-морских сил США Donald Cook 21 января 2019 года вошел в грузинский порт Батуми.

Как сообщили журналистам в Службе береговой охраны пограничной полиции Грузии, американский корабль пробудет в грузинских территориальных водах до 25 января, передает PortNews.

По информации службы, целью визита американского военного корабля является укрепление стабильности в Черном море и в целом в регионе.

Согласно сообщению, запланированы совместные учения с участием экипажа Donald Cook и представителей грузинской Службы береговой охраны.

По данным Национального центра управления обороной РФ, эскадренный миноносец Donald Cook зашел в акваторию Черного моря в 20:50 мск 19 января.

В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки, заявили в Национальном центре.

Эсминец Donald Cook (DDG-75) оснащен 56 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1600 км, а также системой противоракетной обороны Aegis («Иджис»).

Donald Cook, наряду с эсминцами ВМС США Carney, Ross и Porter размещены на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.



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