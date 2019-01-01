ВМФ России сопровождают вошедшие в Балтийское море эсминцы США

10:41 21.01.2019 0 комментариев Россия

Корветы Балтфлота взяли на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США Gravely и Porter. 

Об этом в понедельник, 21 января, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны Российской Федерации, передает ТАСС.

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Gravely и Porter, - сказали в центре.

Там уточнили, что "наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".

Ранее силы Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца ВМС США Donald Cook, который вошел в Черное море. За действиями американского корабля наблюдает российский сторожевой корабль "Пытливый".



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