Корветы Балтфлота взяли на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США Gravely и Porter.

Об этом в понедельник, 21 января, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны Российской Федерации, передает ТАСС.

"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США Gravely и Porter, - сказали в центре.

Там уточнили, что "наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".

Ранее силы Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца ВМС США Donald Cook, который вошел в Черное море. За действиями американского корабля наблюдает российский сторожевой корабль "Пытливый".