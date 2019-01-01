У Страсбурзі 21-25 січня проходить зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.

Заявки на підтвердження повноважень у засіданні подали 45 національних делегацій із 47 країн-членів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

У 2019 році у роботі ПАРЄ не братиме участь російська делегація, яка не подає заявку через накладені на неї санкції. Також у січневій сесії не заявлені повноваження делегатів від Боснії і Герцеговини, що пов'язано із внутрішньополітичною ситуацією у країні.

За проектом денним січневої сесії, на четвер, 24 січня, за терміновою процедурою заплановані дебати на тему: «Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу та загроза європейській безпеці».

Серед інших питань Асамблея проведе дебати та проголосує резолюції щодо ролі публічних медіа в умовах дезінформації і пропаганди, а також свободи ЗМІ для забезпечення демократичних виборів.

Делегати ПАРЄ планують ухвалити рекомендації країн-членам щодо проведення об'єктивних референдумів, проведуть дискусії з проблеми позбавлення громадянства, як заходу у боротьби з тероризмом, обговорять забезпечення прав національних меншин.

Важливі дебати будуть присвячені протидії уникненню безкарності особами, які піддані персональним санкціям за так званим «списком Магніцького».

ПАРЄ також приділить увагу протидії дискримінації при працевлаштуванні та створенні належних умов для трудової діяльності людей з обмеженими можливостями.

У вівторок, 22 січня, українська делегація в ПАРЄ проведе слухання, де порушить проблему, присвячену протиправним діям російської окупаційної влади у Криму. Йдеться про оприлюднення фактів депортації, насильницького переміщення українських громадян у Криму та колонізації півострова з боку Росії.

У середу, 23 січня, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у рамках спеціального заходу вкотре нагадає міжнародному співтовариству про українських політичних заручників Путіна.