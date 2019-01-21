Оккупанты хотят штрафовать за карты России без аннексированного Крыма и Курил

10:01 21.01.2019 0 комментариев Крым

"Сенаторы" от оккупированного Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди начали разработку законопроекта об административном наказании за "неверное указание принадлежности" аннексированного полуострова и других географических объектов на картах России.

Об этом они сообщили газете «Известия», передает Новая Газета.

По их планам, законопроект рассмотрят в Совете Федерации Страны оккупанта в ближайшие три месяца. Он закрепит понятие изображения карты России и определит порядок ее применения: в том числе обяжет публиковать полные карты, помимо издателей географических карт, также и производителей товаров народного потребления.

"Сенаторы" планируют подготовить законопроект на основе статьи о нарушении порядка изготовления изображения государственного герба (ст. 19.11 КоАП), который предполагает штрафы от 500 до 1000 рублей.

В качестве примера нарушения будущей статьи «Известия» привели публикацию карты без крыма в соцсетях бренда Coca-Cola в начале 2016 года – "сенаторы" тогда даже подавали к компании иск. После инцидента они также предлагали ввести похожий запрет в закон «О рекламе», однако поправки отклонили.

В Росреестре, который осуществляет надзор за отображением границы страны на картах, рассказали о том, что похожий законопроект подготовило и Минэкономразвития.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас нет наказания за некорректное отображение территории России. Однако КоАП предполагает штрафы от 2 до 3 тысяч рублей за неправильное название географических объектов (ст. 19.10 КоАП).

Так, в 2017 году Росреестр Москвы оштрафовал по этой статье на 100 тысяч рублей по этой статье издательство АСТ за атласы для 8 и 9 классов. Среди нарушений в сообщении ведомства также отмечались неточные границы с Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на оккупированного Крымского полуострова.

 



Ещё на эту тему:

15:21 21.01.2019
Аэропорт Бельбек оккупанты планируют использовать для пассажирских рейсов в Сирию
15:01 21.01.2019
Два контейнера с сирийскими апельсинами уже едут из Сирии в оккупированный Севастополь
12:21 21.01.2019
Оккупационный режим в Крыму усиливает силовиков дружинниками
15:01 18.01.2019
Україна опротестувала в IМО розширення дії російської радіостанції НАВТЕКС на Азовське море
12:21 18.01.2019
В "правительстве" Севастополя опровергли слухи об обысках, но начальника управления уволили
11:01 18.01.2019
Оккупационное "правительство" Севастополя подозревают в попытке преднамеренного банкротства Севморпорта
17:01 17.01.2019
Окупанти Криму порахували, як вони «освоюють гроші РФ»
09:01 17.01.2019
Оккупанты вывели аннексированный Крым в лидеры по количеству убитых дорог
08:21 17.01.2019
Оккупанты заявили о подписании соглашения о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом
08:21 16.01.2019
Названы возможные направления потенциального взаимодействия между оккупированным Крымом и Сирией
12:12 15.01.2019
В окупованому Криму в усіх галузях аграрної сфери фіксуються антирекорди
10:55 15.01.2019
В центре Ялты оккупанты хотят построить многоэтажки и парковку на 500 мест
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
17:21 21.01.2019
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
15:41 21.01.2019
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
12:41 21.01.2019
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
Все новости страны
Румыния Румыния
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости страны
Турция Турция
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
Все новости страны
Украина Украина
16:41 21.01.2019
Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
16:01 21.01.2019
ПАРЕ пом’якшило формулювання рішення асамблеї щодо ситуації в Азовському морі
15:21 21.01.2019
Аэропорт Бельбек оккупанты планируют использовать для пассажирских рейсов в Сирию
15:01 21.01.2019
Два контейнера с сирийскими апельсинами уже едут из Сирии в оккупированный Севастополь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс