Оккупанты хотят штрафовать за карты России без аннексированного Крыма и Курил
|10:01 21.01.2019
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|Крым
"Сенаторы" от оккупированного Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди начали разработку законопроекта об административном наказании за "неверное указание принадлежности" аннексированного полуострова и других географических объектов на картах России.
Об этом они сообщили газете «Известия», передает Новая Газета.
По их планам, законопроект рассмотрят в Совете Федерации Страны оккупанта в ближайшие три месяца. Он закрепит понятие изображения карты России и определит порядок ее применения: в том числе обяжет публиковать полные карты, помимо издателей географических карт, также и производителей товаров народного потребления.
"Сенаторы" планируют подготовить законопроект на основе статьи о нарушении порядка изготовления изображения государственного герба (ст. 19.11 КоАП), который предполагает штрафы от 500 до 1000 рублей.
В качестве примера нарушения будущей статьи «Известия» привели публикацию карты без крыма в соцсетях бренда Coca-Cola в начале 2016 года – "сенаторы" тогда даже подавали к компании иск. После инцидента они также предлагали ввести похожий запрет в закон «О рекламе», однако поправки отклонили.
В Росреестре, который осуществляет надзор за отображением границы страны на картах, рассказали о том, что похожий законопроект подготовило и Минэкономразвития.
В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас нет наказания за некорректное отображение территории России. Однако КоАП предполагает штрафы от 2 до 3 тысяч рублей за неправильное название географических объектов (ст. 19.10 КоАП).
Так, в 2017 году Росреестр Москвы оштрафовал по этой статье на 100 тысяч рублей по этой статье издательство АСТ за атласы для 8 и 9 классов. Среди нарушений в сообщении ведомства также отмечались неточные границы с Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на оккупированного Крымского полуострова.
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