Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за американским эсминцем военно-морских сил США Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, передает PortNews.

К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

Помимо этого, на всем протяжении пребывания эсминца USS Donald Cook в зоне ответственности ЧФ, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.

Эскадренный миноносец Donald Cook зашел в акваторию Черного моря в 20:50 мск 19 января 2019 года.

В соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки.