Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов заявив, що підконтрольна РФ окупаційна влада Криму обговорює способи тиску на адвокатів, які захищають військовополонених українських моряків.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНІАН.

«У команді, що здійснює захист військовополонених українських моряків, - 34 адвокати. 13 адвокатів з Криму і 18 з Москви. Ще троє резервних. Очевидно, що російська влада і її кримські підлеглі не очікували, що на захист українських моряків стануть жителі Криму, в тому числі і кримські адвокати. Упевнений, що у кримському керівництві цей факт було сприйнято мало не як особисту образу, черговий саботаж пропагандистської картинки загальної злагоди і благополуччя в Криму», - написав Джелялов.

З посиланням на свої джерела він повідомив, що окупаційна влада Криму «перебирає варіанти, що б цим кримським адвокатам зробити такого, від чого неповадно їм стало українських моряків захищати».

За словами Джелялова, він не знає, чи з Москви установка така прийшла, чи «у кримських товаришів самостійно нерви здають».

«Але ми цілком можемо очікувати чергових спроб тиску на адвокатів, за прикладом Фейгіна, Полозова, Курбедінова, Беньяша та ін., з метою, як мінімум, спонукати їх відмовитися від захисту військовополонених українських моряків, або, як максимум, позбавити їх взагалі права займатися адвокатською практикою. А це призведе до набагато серйозніших наслідків, залишивши без захисту десятки нинішніх і майбутніх політичних в'язнів», - зазначив Джелялов.