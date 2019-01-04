В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських

09:21 21.01.2019 0 комментариев Греция

В Афінах (Греція) на акції протесту проти угоди з Македонією про перейменування республіки постраждали 30 осіб, з них 25 - поліцейські.

Про це повідомило видання Kathimerini, передає Главком.

Згідно з інформацією видання, в лікарню доставили чотирьох мітингувальників, які постраждали від сльозогінного газу, ще один чоловік отримав ножове поранення, проте поліція поки не пов'язує цей випадок із проведенням мітингу.

Наголошується, що всі постраждалі поліцейські були госпіталізовані, але серйозність їхніх травм не відома.

Також, за даними видання, під час безпорядків постраждав фотокореспондент, якого з травмами голови доставили до лікарні.

За офіційними даними, в мітингу взяли участь 100 тис. осіб, які приїхали з різних районів Греції.

Раніше повідомлялося, що в Греції на акції протесту проти перейменування Македонії відбулися сутички демонстрантів з поліцією.

Наголошується, що протестувальники кидали у поліцію каміння, фаєри, обливають фарбою. Один з протестувальників, з грецьким прапором на спині, напав на поліцейських з палицею.

Поліція у відповідь розпорошила сльозогінний газ.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнень постраждали дев'ять правоохоронців, інформації про кількість потерпілих серед протестувальників поки немає.

Як повідомлялося, в Афінах у неділю десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти угоди з Македонією щодо перейменування балканської країни. 

Нагадаємо, наприкінці наступного тижня у парламенті Греції відбудеться голосування щодо ратифікації угоди про перейменування Македонії. 11 січня парламент Македонії підтримав перейменування країни на Республіку Північна Македонія.

Відповідну угоду з Грецією підписано у червні 2018 року, таким чином була поставлена крапка у багаторічній суперечці між двома державами.

Реалізація угоди стала однією з головних умов для початку переговорів щодо вступу Македонії до ЄС та НАТО.

Спір між Грецією і Македонією триває з 1991 року, коли Македонія проголосила незалежність і взяла собі назву Республіка Македонія. Водночас таку ж назву має регіон Греції. 

 



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