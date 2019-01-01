39 українських інфраструктурних проектів включено до Транс'європейської транспортної мережі TEN-T

09:01 21.01.2019 0 комментариев Украина

До індикативного плану будівництва Транс'європейської транспортної мережі TEN-T включено 39 українських інфраструктурних проектів, передбачених національною стратегією Drive Ukraine 2030.

"Україна вже включена в Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T) і стає важливим учасником розвитку транспортного коридору Європа-Азія", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу в Києві в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна

За його словами, реалізація цих проектів надасть можливсть значно поглибити інфраструктурну інтеграцію України і в перспективі допоможе стати органічною частиною загальноєвропейської транспортної мережі.

Відповідно до проекту Єврокомісії, на ці 39 проектів передбачено майже EUR4,5 млрд.

"Коли ми говоримо, що імплементація Drive Ukraine коштує близько $60 млрд, то вже в перший рік її реалізації ми маємо мінімум 50% фінансування з держбюджету і 10% фінансування з боку наших європейських партнерів, міжнародних фінансових організацій і за рахунок державно-приватного партнерства", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Європейська комісія та Світовий банк розробили орієнтовний план дій з інвестицій в Транс'європейську транспортну мережу (TEN-T) для розвитку транспортного сполучення та забезпечення економічного зростання в країнах Східного партнерства.

У рамках інвестиційного плану були визначені пріоритетні проекти в Україні, Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії та Республіці Молдова, а загальний обсяг фінансування становитиме майже EUR13 млрд.



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