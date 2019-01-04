У Німеччині назвали «Північний потік-2» неправильним «хлопчиком для биття»

08:41 21.01.2019 0 комментариев Россия

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав не заважати будівництву газопроводу «Північний потік-2».

Про це Альтмаєр заявив в інтерв'ю виданню Handelsblatt, повідомляє Главком.

За словами Альтмайєра, уряд Німеччини  не буде заважати будівництву нової гілки «Північного потоку», так як не має жодних юридичних підстав для втручання.

За його словами, цей проект - «неправильний хлопчик для биття». Альтмайєр не бачить жодних проблем в здійснені проекту газопроводу з Росії через Північне море.

Міністр також додав, що труби пролягають на глибині декількох кілометрів в море.

Крім того, Альтмаєр впевнений, що Російська Федерація не зупинить транзитні поставки газу через Україну після завершення будівництва «Північного потоку-2».

Нагадаємо, голова спостережної ради “Майдану закордонних справ”, головний редактор  BlackSeaNews Андрій Клименко вважає що закінчення будівництва газопроводу “Північний потік-2” послужить сигналом до скасування всіх санкцій проти Росії. 

Зазначається, що позицію Альтмаєра також підтримує міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, який заявив, що санкції США проти німецьких компаній, що беруть участь в будівництві трубопроводу, не зупинять реалізацію проекту.

Раніше Маас заявив, що вже ніщо не завадить будівництву газопроводу «Північний потік-2».

13 січня стало відомо, що посол США у Німеччині Річард Гренелл розіслав низці німецьких компаній листа, у якому застеріг від участі у будівництві «Північного потоку-2» та можливим запровадженням американських санкцій за це.

Раніше повідомлялося, що США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2».

Нагадаємо, декілька днів тому глава МЗС Німеччини заявив, що через санкції проти «Північного потоку-2» не буде кому захищати транзит через Україну.

Раніше голова МЗС ФРН Гайко Маас знайшов виправдання небажанню Німеччини відмовитися від проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2», пояснивши, що це зашкодило б Україні

Нагадаємо, єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер заявив, що трубопровід «Північний потік -2» вже давно будується і не можна так просто зупинити його будівництво. 



Ещё на эту тему:

19:31 15.01.2019
Посол США в Німеччині: Путін чітко заявив, що хоче припинити транзит газу через Україну
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
19:59 14.01.2019
Берлін веде переговори з Вашингтоном щодо Nord Stream 2
19:55 11.01.2019
МИД Польши и Румынии требуют срочного пересмотра газовой директивы ЕС для противодействия "Северному потоку-2"
08:41 11.01.2019
Отказ от проекта "Северный поток-2" лишит союзников сохранения транзита газа из РФ через Украину - МИД ФРГ
15:02 08.01.2019
США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2»
15:01 04.01.2019
МЗС Польщі вважає що Північний потік - 2 вбиває Україну і позбавляє захисту від агресії Росії
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
14:57 13.12.2018
Реакция РФ на заявление Европарламента о "Северном потоке-2"
08:11 13.12.2018
Європарламент засудив будівництво "Північного потоку-2"
15:46 12.12.2018
Попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта - назвали в Кремле резолюцию США против "Северного потока – 2"
08:48 12.12.2018
Палата представителей Конгресса призывала президента США использовать все возможности для блокировки "Северного потока-2"
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
15:41 16.01.2019
Азербайджан примет участие в новом трехстороннем саммите
17:37 14.01.2019
Страны ОПЕК+ проведут нефтяные переговоры в Баку
18:57 10.01.2019
В Азербайджане проходит общественная кампания в поддержку арестованного блогера
Все новости страны
Армения Армения
13:30 14.01.2019
Президент Вірменії призначив Пашиняна прем'єр-міністром
12:15 14.01.2019
Новоизбранный парламент Армении начал свою работу
15:51 08.01.2019
Правительство Армении и "Газпром Армения" запускают новые переговоры
14:31 04.01.2019
Опубликована шкала взносов стран-участниц в бюджет ООН. Армения и Грузия - платят меньше всех
Все новости страны
Болгария Болгария
15:21 18.01.2019
Болгарія і Угорщина вважають, що ЄС має подвійні стандарти щодо РФ
11:21 18.01.2019
Болгарія привітала сербську заяву Путіна про "Турецький потік"
17:33 11.01.2019
Кабмин Болгарии дал "зеленый свет" переговорам с США по F-16
17:17 09.01.2019
Болгарія розпочне переговори з США про купівлю винищувачів F-16
Все новости страны
Греция Греция
09:21 21.01.2019
В Афінах у сутичках з демонстрантами поранено 25 поліцейських
09:21 17.01.2019
Уряд Греції отримав вотум довіри в парламенті
11:11 15.01.2019
МЗС Греції просить Росію не втручатися в її внутрішні справи через угоду з Македонією
09:24 15.01.2019
Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
11:01 21.01.2019
Американский эсминец Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми
11:41 18.01.2019
Тбилиси и Анкару связал прямой рейс Turkish Airlines
13:39 08.01.2019
Столицы Грузии и Турции свяжут регулярные авиарейсы
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Все новости страны
Молдова Молдова
17:01 21.01.2019
Уряд Республіки Молдови стабілізував банківську систему країни після "крадіжки мільярда"
16:21 21.01.2019
Придністров’е хоче незалежності у складі РФ і не проти ЄС
10:21 18.01.2019
На екс-прем'єра Молдови Філата завели нову судову справу
18:21 17.01.2019
Молдова стала частью регионального проекта стоимостью более 13 млрд евро
Все новости страны
Россия Россия
17:21 21.01.2019
Кремль дав оцінку санкцій ЄС у зв'язку зі "справою Скрипалів"
15:41 21.01.2019
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
14:21 21.01.2019
В районе Туапсе нашли шлюпку с телом предположительно капитана затонувшего 7 января в Турции судна "Волго-Балт - 214"
12:41 21.01.2019
Глави МЗС ЄС схвалили нові санкції проти 4 росіян і 5 сирійців
Все новости страны
Румыния Румыния
10:41 18.01.2019
Молдова буде пріоритетом в період румунського головування в Раді ЄС
15:01 16.01.2019
13 країн ЄС підтримали пропозицію Румунії, яка ускладнить будівництво Північного потоку-2
09:21 16.01.2019
Президент Румунії вважає, що приєднання до Шенгенської зони покращить безпеку
19:11 15.01.2019
Председательствующая в ЕС Румыния готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины
Все новости страны
Турция Турция
12:01 21.01.2019
Туреччина готова відповідати за безпеку в сирійському Манбіджі,
08:21 21.01.2019
Трамп і Ердоган обговорили забезпечення безпеки на північному сході Сирії
09:21 18.01.2019
Із Туреччини депортували нідерландську журналістку
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
Все новости страны
Украина Украина
16:41 21.01.2019
Розвідувальний літак США здійснює обліт поблизу окупованого Криму
16:01 21.01.2019
ПАРЕ пом’якшило формулювання рішення асамблеї щодо ситуації в Азовському морі
15:21 21.01.2019
Аэропорт Бельбек оккупанты планируют использовать для пассажирских рейсов в Сирию
15:01 21.01.2019
Два контейнера с сирийскими апельсинами уже едут из Сирии в оккупированный Севастополь
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс