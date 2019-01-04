Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав не заважати будівництву газопроводу «Північний потік-2».



Про це Альтмаєр заявив в інтерв'ю виданню Handelsblatt, повідомляє Главком.



За словами Альтмайєра, уряд Німеччини не буде заважати будівництву нової гілки «Північного потоку», так як не має жодних юридичних підстав для втручання.



За його словами, цей проект - «неправильний хлопчик для биття». Альтмайєр не бачить жодних проблем в здійснені проекту газопроводу з Росії через Північне море.



Міністр також додав, що труби пролягають на глибині декількох кілометрів в море.



Крім того, Альтмаєр впевнений, що Російська Федерація не зупинить транзитні поставки газу через Україну після завершення будівництва «Північного потоку-2».

Нагадаємо, голова спостережної ради “Майдану закордонних справ”, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко вважає що закінчення будівництва газопроводу “Північний потік-2” послужить сигналом до скасування всіх санкцій проти Росії.



Зазначається, що позицію Альтмаєра також підтримує міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, який заявив, що санкції США проти німецьких компаній, що беруть участь в будівництві трубопроводу, не зупинять реалізацію проекту.



Раніше Маас заявив, що вже ніщо не завадить будівництву газопроводу «Північний потік-2».



13 січня стало відомо, що посол США у Німеччині Річард Гренелл розіслав низці німецьких компаній листа, у якому застеріг від участі у будівництві «Північного потоку-2» та можливим запровадженням американських санкцій за це.



Раніше повідомлялося, що США погрожують санкціями компанії, яка споруджує «Північний потік-2».



Нагадаємо, декілька днів тому глава МЗС Німеччини заявив, що через санкції проти «Північного потоку-2» не буде кому захищати транзит через Україну.



Раніше голова МЗС ФРН Гайко Маас знайшов виправдання небажанню Німеччини відмовитися від проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2», пояснивши, що це зашкодило б Україні



Нагадаємо, єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер заявив, що трубопровід «Північний потік -2» вже давно будується і не можна так просто зупинити його будівництво.