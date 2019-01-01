Президент США Дональд Трамп і турецький лідер Тайіп Ердоган в ході телефонної розмови погодилися продовжити пошук узгодженого рішення для забезпечення безпеки на північному сході Сирії.

Про це повідомила в неділю прес-служба Білого дому, передає УНН.

“Два лідери погодилися продовжити пошук узгодженого рішення для забезпечення безпеки на північному сході Сирії, — йдеться в заяві. — Вони також обговорили взаємну зацікавленість у розширенні торговельних відносин між США і Туреччиною”.

“Президент Ердоган висловив співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю американців в сирійському Манбідж на цьому тижні. Президент Трамп підкреслив важливість повного знищення терористів, що залишилися в Сирії”, — повідомила прес-служба адміністрації США.

Зокрема, агентство Reuters повідомило, що в ході телефонної розмови Ердоган заявив про готовність країни невідкладно взяти на себе забезпечення безпеки Манбіджу.

За даними Центрального командування ВС США, в результаті вибуху, що стався в Манбіджі 16 січня, загинули чотири американці: двоє військовослужбовців, один підрядник Пентагону і один цивільний службовець оборонного відомства. Газета The Washington Post інформувала, що відповідальність за організацію вибуху взяла на себе угрупування “Ісламська держава” (ІД).

Раніше Трамп оголосив 19 грудня про рішення почати виведення американських військ з Сирії. За словами американських офіційних осіб, виведення військ чисельністю понад 2 тисяч осіб триватиме від 60 до 100 днів. Як заявив 10 січня держсекретар Майкл Помпео, відхід з Сирії не означає згортання зусиль в боротьбі з угрупованням. Він підкреслив, що ІД все ще діє в багатьох країнах і США “віддані тому, щоб нанести терористам поразку”.

Трамп визнав інші країни здатними “подбати” про “Ісламську Державу” без США.

Після цього він погодився надати чотири місяці на виведення американських військ з території Сирії.