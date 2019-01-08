«Суд» у Криму розгляне умовно-дострокове звільнення політв'язня Балуха 25 січня

08:01 21.01.2019 0 комментариев Крым

Керченський міський «суд» розгляне клопотання про умовно-дострокове звільнення українського політв'язня Володимира Балуха 25 січня. Початок засідання запланований на 13 годину за Києвом.

Розглянути клопотання захисту «суд» мав ще 9 січня, однак суддя Олександр Ковальов переніс його на 25 січня — оскільки Балуха повідомили про засідання за 12 днів, а мали за 14, повідомляє Громадське.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року підконтрольний окупаційній владі Роздольненський районний суд Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятору тимчасового тримання та засудив його до 5 років позбавлення волі та штрафу 10 тисяч рублів.

18 вересня 2018 року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що медики досі не оглянули політв’язня Володимира Балуха після того, як його побили у слідчому ізоляторі в анексованому Криму.

Також Денісова повідомила, що Балух попросив привести нотаріуса для оформлення заповіту.

9 жовтня український політв'язень Володимир Балух, незаконно засуджений в анексованому Криму, заявив про припинення голодування на час етапу. Володимир Балух тримав голодування 206 днів, вживаючи тільки по кілька ложок вівсяного киселю, сухарі, воду та чай з медом.

19 жовтня 2018 року політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО до Керченської колонії.

8 листопада 2018 року сестра Балуха відвідала його в СІЗО анексованої Керчі.

В Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 з яких перебувають на території Росії.

58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.



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