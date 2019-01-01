Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews повідомляє:



Ракетний есмінець 6 флоту США USS Donald Cook (DDG-75) увійшов в Чорне море з Босфору близько 19:50 за Києвом 19 січня 2019 року.

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USS Donald Cook (DDG-75) — ракетний есмінець типу «Арлі Берк».

Побудований на верфі Bath Iron Works, приписаний до морської станції Норфолк, штат Вірджинія. Приписаний до 22-ї ескадри Атлантичного флоту США.

Корабель оснащений системою протиракетної оборони «Іджіс».

Довжина: 154 м





