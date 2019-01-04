З початку січня до портів Маріуполя пройшло лише п'ять суден, до Бердянська — три, і таке зменшення кількості кораблів, що прямують в українські порти, пов'язане з блокадою Керченської протоки, яку проводить РФ.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформ заявив голова спостережної ради фонду “Майдан закордонних справ” та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

“З 1 до 14 січня 2019 року до Маріуполя пройшло лише п'ять суден, у 2016 році за той же же період - 11 (за місяць - 30), в 2017 - 8 суден (за місяць - 25). Ми бачимо тенденцію до зниження кількості. І головна причина — це блокада. Адже бізнес дивиться на цю ситуацію. Зараз є компанії, які зазначають на своїх сайтах, що вони не направляють свої судна в Лівію, Іран та Азовське море. Це означає, що судновласник не хоче ризикувати і посилати туди, де йде війна чи є конфлікт”, - зазначив Клименко.

За його інформацією, з початку року до Бердянська пройшло три судна, в 2016-2017 роках за той же період — 7, за січень 2018 - 13.

Клименко наголосив, що зниження суднопотоку до Маріуполя та Бердянська є наслідком побоювань судновласників щодо великих часових і фінансових втрать через штучне тривале очікування дозволу на прохід Керченською протокою, які фіксувались протягом останніх півроку.

Згідно з інформацією моніторингової групи "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews, середній час очікування дозволу проходження Керченською протокою з Чорного до Азовського моря у липні 2018 року становив — 28,4 годин, у серпні 2018 року — 73,1 години, у листопаді — 124,2 години.