Закінчення будівництва газопроводу “Північний потік-2” послужить сигналом до скасування всіх санкцій проти Росії - Клименко
|20:01 19.01.2019
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|Крым
Оскільки для РФ більш важливо мати “Північний потік-2”, зараз спостерігається послаблення її агресивних дій в Керченській протоці.
Проте якщо ФРН піде на послаблення санкцій через будівництво "Північного потоку-2", а за нею решта країн, то РФ позбудеться санкцій узагалі, заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу голова спостережної ради “Майдану закордонних справ”, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.
“Зараз дуже активізувалась ситуація з “Північним потоком-2” і звичайно, що головна причина візиту міністра закордонних справ Німеччини до Москви — це не Керченська протока, а “Північний потік-2”. Всі санкції з боку Європейського Союзу щодо Росії тримаються на Німеччині. Якщо Німеччина піде на послаблення режиму санкцій, а всі інші “друзі Росії” в Європі це підтримають, то санкцій не буде”, - вважає Клименко.
Він підкреслив, що для РФ більш важливо зараз добудувати “Північний потік-2”, тому Росія демонструє послаблення агресивних дій і заявляє про готовність допустити фахівців з ФРН і Франції в район Керченської протоки.
Водночас, на думку експерта, завершення будівництва газопроводу фактично призведе в подальшому до припинення санкцій проти Росії.
“Якщо буде “Північний потік-2”, то наступний крок - це буде скасування санкцій” - вважає експерт.
Газопровід "Північний потік-2" будується з Росії до ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становитиме більш як 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік.
Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, застерігаючи, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Однак у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.
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